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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف
فهمي محمد(صدى):

جدَد التحالف العربي بقيادة المملكة غاراته على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 23 وإصابة العشرات من المليشيا الإرهابية، بمحافظة الحديدة.

وكانت مصادر يمنية، قد اعلنت عن مقتل أحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابي الحوثي على أحمد السفياني في جبهة مريس بمحافظة الضالع.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 2 ساعتين

( عاش التحــــــــــــــــــــــــــــــــالف الي حلف مايخلينا *** ربنا ينصرهم ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــدد كل خطاويهم ) وسلامتكم

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