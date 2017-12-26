مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف
جدَد التحالف العربي بقيادة المملكة غاراته على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 23 وإصابة العشرات من المليشيا الإرهابية، بمحافظة الحديدة.
وكانت مصادر يمنية، قد اعلنت عن مقتل أحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابي الحوثي على أحمد السفياني في جبهة مريس بمحافظة الضالع.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 2 ساعتين
( عاش التحــــــــــــــــــــــــــــــــالف الي حلف مايخلينا *** ربنا ينصرهم ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــدد كل خطاويهم ) وسلامتكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرد كيدهم في نحورهم