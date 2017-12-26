مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف

فهمي محمد(صدى):

جدَد التحالف العربي بقيادة المملكة غاراته على مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 23 وإصابة العشرات من المليشيا الإرهابية، بمحافظة الحديدة.

وكانت مصادر يمنية، قد اعلنت عن مقتل أحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابي الحوثي على أحمد السفياني في جبهة مريس بمحافظة الضالع.