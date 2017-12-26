الإطاحة بعصابة سرقة المنازل بجازان

تركي السالم(صدى):

تلقت شرطة جازان ممثلة في مركز شرطة جنوب مدينة جازان، عدد من البلاغات من المواطنين بشأن سرقة منازلهم خاصة في حال خلو المنازل من أصحابها.

وقامت الشرطة بتشكيل فريق بحث للتحري والبحث عن المجرمين وتمكنت بالفعل من ضبط عددا منهم في كمائن متفرقة.

وأعترف الجناة خلال التحقيقات مع الشرطة أنهم قاموا بتشكيل عصابة لسرقة المنازل وتصريف المسروقات في مواقع بعيدة .

وأشعرت النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المجرمين وأكدت شرطة جازان أنها لن تتوانى مع كل من تسول له نفسه بأن يخل بأمن المجتمع.