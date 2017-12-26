الكويت تطيح بـ 4 متهمين ببث فيديو مسيء لولي العهد

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الاثنين، من ضبط 4 متهمين بثوا مقطع فيديو مسيء لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أنه جاري ضبط متهم خامس هارب، في حين تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة مع تحديد دول كل منهم عند ارتكاب الجريمة.

وأعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة.