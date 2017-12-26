مستشفيات جازان تمتنع عن استقبالات حالات الولادة

تركي السالم(صدى):

امتنعت أقسام الولادة في مستشفيات جازان أن تستقبل حالات ولادة لكثير من النساء خلال الفترة الماضية بحجة عدم توافر أسرة شاغرة مما تسبب في ملاسنات كلامية بين الحوامل والعاملين.

وقد اضطر عدد من المواطنين السفر إلى مستشفيات في مناطق أخرى خارج جازان.

وقال المواطن محمد حسين: أنه لجأ إلى نقل زوجته لمستشفى أبو العريش العام للولادة ولكن رفضوا استقبال الحالة لعد توافر سرير شاغر لها، واضطر لنقها إلى مستشفيات المركزي وجازان العام وتكررت نفس المشكلة بعدم وجود كرسي الأمر الذي تسبب في حدوث مضاعفات للزوجة وللجنين.

وأكد عبد العزيز محمد أن مستشفى أبو العريش رفضت استقبال زوجته الأمر الذي جعله يلجأ إلى الواسطة حتى تقبل المستشفى زوجته، مشيرا أن هذه الأزمة تتكرر كثيرا.

وأوضحت أم آمال أنها انتظرت كثيرا في غرفة الولادة حتى يجدوا لها سريرا شاغر وعندما اعترض زوجها قال له مدير المستشفى لم يوجد سرير فارغ وعليها الانتظار.