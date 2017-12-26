بالصور.. كأس العالم بنكهة سياحية للأخضر

نواف السالم(صدى):

حصد الأخضر، 3 مدن تعد الأفضل سياحيا على مستوى الاتحاد الروسي، ليلعب على أراضيها مباراة كأس العالم في صيف 2018.

ويفتتح الأخضر أولى مباراياته على أراضي العاصمة موسكو، أمام أصحاب الأرض، وهي أكبر مدن روسيا والعالم، وبها الساحة الحمراء في قلب المدينة، والمعلم الأشهر ومتحف الكرملين، ومجموعة قصور قديمة ذات هندسة معمارية فخمة.

وتشهد مدينة الأنهار مباراة الأخضر مع الأورجواي، وتتميز بموقعها على نهر الدون، وتحوى العديد من المطاعم وصالات الفنون والمتاحف، بالإضافة إلى كنزا ثمينا من الذهب والفضة في المتحف الإقليمي في شارع بولشايا سادوفدا.

ويتجه بعدها الأخضر إلى المدينة الثالثة، فولغوغراد ليلعب أمام المنتخب المصري، وتعتبر من أضخم المراكز الصناعية في روسيا، حيث تتمركز فيها صناعة بناء الماكينات والتعدين، ومن أشهر معالمها الكرملين الحجري.