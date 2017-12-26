بالفيديو.. عبدالله بالخير يكشف عن زواجه من هيفاء وهبي
كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير خلال لقاء تليفزيوني ، عن زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، وسبب انفصالهما .
وأكد عبد الله بالخير خلال اللقاء ، أن الزواج لم يستمر كثيرًا بسبب أن جمالها طاغٍ ولم يقدر على تحمله وتم الانفصال بينهما.
وكان الفنان عبد الله بالخير قد أعلن منذ عدة سنوات عن نيته في الزواج من هيفاء وهبي وإقامة حفل زفاف أسطوري لها حال موافقتها ولم تؤكد هيفاء أو تنف الأمر حتى الآن.
. مقتطفات من لقاء #عبدالله_بالخير وزواجه من #هيفاء_وهبي @wiglogic @wiglogic تبين باروكه او اكستنشن طبيعي ومرتب بس خايفه من الغش😑 . هذا اكاونت مضموووون ومتعاملين معاه فنانات ومودلز وايد وعارضين شغلهم عاليوتيوب 😍 . وفوق هذا كله يصورون وقت الشحن من دي اتش ال بأمريكا 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 يعني المصدر بعد مضمون😋 @wiglogic @wiglogic @wiglogic
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 1 ساعة
رزق الهبلى على الخروففففف
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 1 ساعة
يا بالخير من لك ذا الكحال مغدر عيونك فيه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اش جنسه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
عيونه مليانه كحل صاير يشبه البنده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 1 ساعة
يقول احد الشعار :
يبو عيون يغطيها الظلال
ماتعشق الا الطرب والدندنة
ابوباسم[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 52 دقيقة
سبحان الله… الله ميسّر اموره على قد نيته
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15753 ] نشر منذ 28 دقيقة
جمالها طاغٍ ولم يقدر ع تحمله ههههههههه 😍
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب مبروك . بس ما أعتقِد إن عندو كهربا.
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