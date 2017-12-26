بالفيديو.. عبدالله بالخير يكشف عن زواجه من هيفاء وهبي

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير خلال لقاء تليفزيوني ، عن زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، وسبب انفصالهما .

وأكد عبد الله بالخير خلال اللقاء ، أن الزواج لم يستمر كثيرًا بسبب أن جمالها طاغٍ ولم يقدر على تحمله وتم الانفصال بينهما.

وكان الفنان عبد الله بالخير قد أعلن منذ عدة سنوات عن نيته في الزواج من هيفاء وهبي وإقامة حفل زفاف أسطوري لها حال موافقتها ولم تؤكد هيفاء أو تنف الأمر حتى الآن.