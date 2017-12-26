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بالفيديو.. عبدالله بالخير يكشف عن زواجه من هيفاء وهبي

بالفيديو.. عبدالله بالخير يكشف عن زواجه من هيفاء وهبي
أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير خلال لقاء تليفزيوني ، عن زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، وسبب انفصالهما .

وأكد عبد الله بالخير خلال اللقاء ، أن الزواج لم يستمر كثيرًا بسبب أن جمالها طاغٍ ولم يقدر على تحمله وتم الانفصال بينهما.

وكان الفنان عبد الله بالخير قد أعلن منذ عدة سنوات عن نيته في الزواج من هيفاء وهبي وإقامة حفل زفاف أسطوري لها حال موافقتها ولم تؤكد هيفاء أو تنف الأمر حتى الآن.

 


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 1 ساعة

رزق الهبلى على الخروففففف

[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 1 ساعة

يقول احد الشعار :
يبو عيون يغطيها الظلال
ماتعشق الا الطرب والدندنة

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 52 دقيقة

سبحان الله… الله ميسّر اموره على قد نيته

[ عدد التعليقات: 15753 ] نشر منذ 28 دقيقة

جمالها طاغٍ ولم يقدر ع تحمله ههههههههه 😍

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