إصابة قائد دراجة نارية إثر تعرضه لحادث تصادم في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات عند الساعة الواحده ودقيقه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مفاده وقوع حادث تصادم بدوار النخلة بالباحة.

وتم توجية فرقة إسعافية والقياده الميادنيه، على الفور، لموقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن الحادث عبارة عن تصادم دراجة نارية بسيارة مخلفاً إصابة لقائد الدراجة وصفت بالمتوسطة حيث أصيب باصابة بالحوض وبعض الكدمات وتم تقديم الإسعافات الأولية والمحاليل والاكسجين ونقله لمستشفى الملك فهد بالباحة.