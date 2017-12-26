أمريكا تبدأ في نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس
بدأت السلطات الأمريكية، أولى خطواتها لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس الشريف، حيث اشترت فندقاً في المدينة لنقلها بشكل مؤقت لحين بناء مقر دائم لها.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفندق المذكور هو ” دبلومات ” الذي يقع جنوب شرقي القدس، وحاليا تعمل في الفندق دائرة ” الهجرة والاستيعاب ” الإسرائيلية.
ومن المنتظر، أن يزور وفد أمريكي إلى القدس لتفقد التحضيرات لنقل السفارة إلى الفندق المذكور.
يوسف عبد الله[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى كاتب الخبر : اسرائيل هو اسم سيدنا يعقوب عليه السلام . اقرا القرآن الكريم لتطمئن.
لا يوجد دولة اسمها ” اسرائيل” . هم محتلون مجرمون اعداؤنا واعداء جميع المسلمين . فاكتب من الآن -بعدما علمت التسمية- اكتب المحتل الصهيوني الغاشم وشكرا لك.
القدس عاصمة فلسطين وهي عربية اسلامية . فتحها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحررها صلاح الدين الايوبي رحمه الله