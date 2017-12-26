أمريكا تبدأ في نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

القدس المحتلة(صدى):

بدأت السلطات الأمريكية، أولى خطواتها لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس الشريف، حيث اشترت فندقاً في المدينة لنقلها بشكل مؤقت لحين بناء مقر دائم لها.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفندق المذكور هو ” دبلومات ” الذي يقع جنوب شرقي القدس، وحاليا تعمل في الفندق دائرة ” الهجرة والاستيعاب ” الإسرائيلية.

ومن المنتظر، أن يزور وفد أمريكي إلى القدس لتفقد التحضيرات لنقل السفارة إلى الفندق المذكور.