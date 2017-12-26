10 أجهزة ” لاب توب ” تحمل بطارية طويلة المدى

نورة الشهري(صدى):

يشهد الإقبال على شراء أجهزة ” لاب توب ” ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي، وتعتبر ميزة طول البطارية، هى أكبر عامل جذب لدى المستهلكين عند شراء جهاز جديد.

وتماشيًا مع الإقبال الشديد على شراء أجهزة اللابتوب الملحوظ في الأيام الأخيرة، استعرض موقع ” سينيت ” التقني، أبرز أجهزة ” لاب توب ” ، التي تحمل بطارية عمرها 10 ساعات، فيما فوق، كالآتي:

1- جهاز “ كروم بوك ” – 13 ساعة و2 دقيقة – بسعر 375 دولاراً.

2- “ لينوفو يوجا 920 ” – 12 ساعة و50 دقيقة – بسعر 1280.55 دولاراً.

3- جهاز “ سامسونج نوت بوك 9 ” ذات 15 بوصة – 12 ساعة و16 دقيقة – بسعر 1.397.99 دولاراً.

4- جهاز “ ديل إكس بي إس 13” لعام 2017 – 12 ساعة و16 دقيقة – بسعر 1.149.99 دولاراً.

5- جهاز “ لينوفو ثينك باد إكس 1 كربون ” – 11 ساعة و50 دقيقة – بسعر 1.879.99 دولاراً.

6- جهاز “ مايكروسوفت سيرفس بوك ” نسخة 2016 – 11 ساعة و49 دقيقة – بسعر 1.858 دولاراً.

7- جهاز “أبل ماك بوك برو” 13 بوصة نسخة 2016 – 11 ساعة و36 دقيقة – بسعر 1.699.99 دولاراً.

8- جهاز هيوليت باكارد “ إتش بي إيليت بوك إكس 360 ” – 694 دقيقة – بسعر 1.599 دولاراً.

9- جهاز “ إل جي غرام 13 ” – 690 دقيقة – بسعر 1.299.99 دولاراً.

10- جهاز “ أبل ماك بوك برو ” 15 بوصة، نسخة 2017 – 10 ساعات و43 دقيقة – بسعر 2.199 دولاراً.