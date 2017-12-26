أمريكا تكشف مجموعات تصنيع الصواريخ الحوثية الإيرانية

واشنطن(صدى):

أكدت الإدارة الأمريكية، عبر سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، تورط إيران في تسليح الحوثيين، حيث يرسل النظام الإيراني الصواريخ وسائر الأسلحة لميليشيات الحوثي في اليمن.

وكشفت الإدارة طرق تصنيع الأسلحة وتصديرها من خلال تنظيم قوة الجو فضاء، ومجموعة همت لتصنيع الصواريخ، ومجموعة شهيد باقري الصناعية، ومجموعة يا مهدي.

وتشمل كل مجموعة على عدة معامل أو ورش لتصنيع الصواريخ، وتعمل كلا منها حسب التخصص لصناعة نوع معين أو جزء معين من الصواريخ.