” العسيري ” ولاعب الاتفاق الأكثر إحرازًا للأهداف في الجولة الـ 15

ماجد محمد(صدى):

شهدت الجولة الـ 15 من دوري المحترفين، تألق اللاعبان مهند عسيري لاعب الأهلي، ولاعب الاتفاق محمد مرزوق الكويكبي.

وسجل ” الكويكبي ” ، هدفين في شباك النصر، في المباراة التي شهدت فوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تفوق ” عسيري ” مع الأهلي أمام ” الفتح ” ، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح ” العسيري ” و ” الكويكبي ” بعد تسجيلهما هدفين في مباريات الجولة الـ 15 أكثر اللاعبين أحرازًا للأهداف في مباراة واحدة.