أهمية عشبة المد في علاج مشاكل الشعر

أماني الغامدي(صدى):

تُستعمل الكثير من الأعشاب لتقوية الشعر وزيادة كثافته وهي أعشاب معروفة ومتداولة بين السيدات، لكن نادراً ما تُستعمل عشبة المد في الوصفات الطبيعية لتقوية الشعر وذلك لجهل الكثير من السيدات بمدى فعاليتها ومكوناتها المهمة التي تمنح الشعر القوة وتزيد من كثافته.

وقالت إليين جولينو خبيرة التجميل الإسبانية، إن عشبة المد تحتوي على مركب الكومارين الذي يحفّز نشاط الدورة الدموية بفروة الرأس، الشيء الذي يقوي الشعر من جذوره حتى أطرافه ويمنع تقصفه وتكسره وتساقطه، كما تعمل العشبة أيضا على تعزيز كثافة الشعر وتمنحه اللمعان والنضارة وهي فعالة في فرد الشعر والتقليل من خشونته وتموجاته.

طريقة استخدام العشبة:

تُسحق العشبة وتُمزج مع الحناء وتطبق على الشعر ويغطى بغطاء بلاستيكي مدة أربع ساعات، وتستعمل هذه الطريقة لصاحبات الشعر الطبيعي غير المصبوغ.

أمّا صاحبات الشعر المصبوغ فأفضل طريقة هي نقع العشبة في الزيت المفضل ثم وضعها على النار لتسخينها قليلا في حمام مريم ويستعمل الزيت مع التدليك جيدا ويغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك أربع ساعات ويشطف.