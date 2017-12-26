قيادي يساري بالمغرب ينصب على ” سعودية “
أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن قيادي بارز بحزب يساري في الحكومة، قام بعمليات نصب واحتيال عن طريق الإنترنت بالتعاون مع شخص آخر.
وكان من بين ضحاياهم، ثرية سعودية ومواطنين آخرين، ولكن لم تذكر وسائل الغعلام أية معلومات عنهم أو عن طرق النصب وطبيعتها، أو عن المتهمين.
ووضعت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير بجنوب غرب المملكة المغربية، الشخصين بالسجن المحلي بالمدينة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جا على طريق النصب يُنصب عليه ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هذه نتيجة الثقة العمياء …والتي ليست في محلها…
الآن النصب والاحتيال والتلاعب…يحصل والتعامل وجه لوجه…
فما بالك بتعاملات إلكترونية…
الله المستعان…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 1 دقيقة
لعلها درس لهم ولغيرهم…