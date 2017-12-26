  • الثلاثاء 26

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. قيادي يساري بالمغرب ينصب على ” سعودية “

قيادي يساري بالمغرب ينصب على ” سعودية “

قيادي يساري بالمغرب ينصب على ” سعودية “
مليكة فؤاد(صدى):

أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن قيادي بارز بحزب يساري في الحكومة، قام بعمليات نصب واحتيال عن طريق الإنترنت بالتعاون مع شخص آخر.

وكان من بين ضحاياهم، ثرية سعودية ومواطنين آخرين، ولكن لم تذكر وسائل الغعلام أية معلومات عنهم أو عن طرق النصب وطبيعتها، أو عن المتهمين.

ووضعت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير بجنوب غرب المملكة المغربية، الشخصين بالسجن المحلي بالمدينة.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 2 ساعتين

من جا على طريق النصب يُنصب عليه ,,

[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 2 دقيقتين

هذه نتيجة الثقة العمياء …والتي ليست في محلها…
الآن النصب والاحتيال والتلاعب…يحصل والتعامل وجه لوجه…
فما بالك بتعاملات إلكترونية…
الله المستعان…

[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 1 دقيقة

لعلها درس لهم ولغيرهم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *