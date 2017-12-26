قيادي يساري بالمغرب ينصب على ” سعودية “

مليكة فؤاد(صدى):

أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن قيادي بارز بحزب يساري في الحكومة، قام بعمليات نصب واحتيال عن طريق الإنترنت بالتعاون مع شخص آخر.

وكان من بين ضحاياهم، ثرية سعودية ومواطنين آخرين، ولكن لم تذكر وسائل الغعلام أية معلومات عنهم أو عن طرق النصب وطبيعتها، أو عن المتهمين.

ووضعت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير بجنوب غرب المملكة المغربية، الشخصين بالسجن المحلي بالمدينة.