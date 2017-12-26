زلزالان متزامنان يضربان شمال الفلبين

مانيلا(صدى):

ضرب زلزالان متزامنان، بلغت قوتهما 7ر4 و8ر3 درجة على مقياس ريختر، بعض أنحاء مدينة باجويو وباقي أنحاء منطقة كورديليرا، في شمال الفلبين، بفاصل زمني بينهما خمس دقائق ظهر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن مكتب الدفاع المدني في كورديليرا القول، إن مركز الزلزالين اللذين وقعا ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، كان على بعد 7 كيلومترات شمال كايابا في إقليم نويفا فيزكايا.

وبلغ عمق الزلزال الأول 6 كيلومترات، فيما بلغ عمق الزلزال الثاني واحد كيلومتر، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية. وشعر عدد قليل جدًا من السكان والسائحين بالزلزالين. ونصح مكتب الدفاع المدني المواطنين بالحفاظ على الهدوء وأن يكونوا في حالة تأهب تحسبًا لوقوع ضرات أخرى.