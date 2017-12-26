الأندية تترقب قرارات رابطة ” دوري المحترفين ” .. اليوم

نواف السالم(صدى):

تتنظر الأندية السعودية والمشجعون، قرارات اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين وسط ترقب شديد.

وتترقب الأندية إعلان تعيين رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت رئيسًا لرابطة دوري المحترفين بعد تأييد عدد كبير من الأندية لتعيينه، كما أنه من المنتظر إعلان قرار زيادة عدد أندية الدوري إلى 16 نادي بدلًا من 14.

ومن المتوقع أن تخرج الرابطة في اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء بإلغاء هبوط الأندية للموسم الجاري 2017- 2018.

يُذكر أن مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين تعقد ظهر اليوم اجتماع غير عادي في أحد فنادق الرياض.