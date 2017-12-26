” جالطة سراي ” ينتشل ” إيمانويل إيبوي ” من الفقر بعد محاولة الانتحار

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي جالطة سراي التركي، إلى تقديم وظيفة مدرب بأكاديمية النادي إلى نجمه الإيفواري السابق إيمانويل إيبوي.

وجاء قرار ” جالطة سراي ” بعد تصريحات اللاعب حول حياته الصعبة، ومحاولته للانتحار؛ بسبب عدم توافر المال، والتعرض للفقر، بالإضافة للانفصال عن زوجته.

ووجه اللاعب رسالة عبر حوار له مع صحيفة ميرور الإنجليزية، قائلاً: ” أتمنى أن يُساعدني الله هو الوحيد القادر على طرد فكرة الانتحار من رأسي، كثيراً ما أفكر في ذلك، أشعر بالألم حينما أشاهد زملائي وهم يحللون المباريات على التليفزيون أو يدربون أندية أقول لنفسي إنني يجب أن أكون مثلهم “.