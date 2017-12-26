” حساب المواطن ” يوضح خطوات الاعتراض على قرار عدم الأهلية

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، استمرار استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، حيث بدأ البرنامج منذ الجمعة الماضي باستقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:هنا .

وأوضح البرنامج أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية, من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد, وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، مبيناً أن مدة الأثر الرجعي تُحتسب بالأشهر بحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية .

وأفاد أن رفع الاعتراض يتم من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية ” إدارة حسابي ” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية ” رفع اعتراض ” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض .

وأشار البرنامج إلى أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية .

ويستثنى من ذلك من يثبت أن تواجده خارج المملكة لعذر، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ودعا البرنامج المسجلين إلى زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: هنا , لمعرفة نتيجة أهليتهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج .