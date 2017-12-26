مدير خدمات المياه بجازان يتفقد بعض المشاريع بالمنطقة

تركي السالم(صدى):

تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم عددا من المشاريع التابعة للإدارة بمدينة جيزان ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المشروعات التابعة للإدارة العامة لخدمات المياه بمختلف محافظات المنطقة.

وشملت الجولة مشروع الخزانات الاستراتيجية بقرية محلية، ومشروع مبنى مختبر المياه المركزي ومشروع تنفيذ محطة توزيع المياه والأشياب الجديدة ومحطات ضخ المياه المنفذة لخدمة مدينة جيزان والقرى التابعة لها.

وأطلع المهندس الجبر خلال الجولة على سير العمل في الأشياب الرئيسية بمشروع الخزانات الاستراتيجية ومحطة الضخ الرئيسية لمدينة جازان والقرى والأحياء التابعة لها مستمعاً لشرح مفصل عن خطط وبرامج العمل بالمشروع والمهام والأعمال التي يقوم بها العاملين في المشروعين بما يضمن توفير المياه للمواطن والمقيم بمدينة جيزان وقراها.

وأكد مدير عام خدمات المياه بجازان في ختام الجولة أن الإدارة تعمل بشكل متواصل لتنفيذ المشاريع مع الالتزام بالجودة المطلوبة والعمل المستمر على مواكبة ارتفاع الطلب على المياه وتلبيته، وسد العجز في الاحتياج المائي لجميع محافظات ومدن وقرى المنطقة, وأهمية بذل المزيد ومضاعفة الجهود لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها حالياً .