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بعد 10 سنوات.. طالب يفي بوعده بالتفوق لأمير تبوك

بعد 10 سنوات.. طالب يفي بوعده بالتفوق لأمير تبوك
محمود البلوي(صدى):

مازال يزيد إبراهيم المسلماني، الطالب بالصف الثاني الثانوي، يحتفظ بصورته التي تجمعه مع أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان، منذ 10 سنوات ماضية.
وكان المسلماني قد وعد سمو الأمير بأنه سيحقق جائزة للتفوق العلمي، عندما كان يبلغ 7 سنوات، وبالفعل تمكن الطالب من تنفيذ وعده؛ حيث سيكرم ضمن الطلاب المتفوقين في حفل الجائزة غدا الأربعاء.
كما أعرب المسلماني عن تقديره الشديد لسمو الأمير، ورعايته وتشجيعه المستمر لطلاب وطالبات المنطقة، ووعده بالاستمرار في التفوق لخدمة دينه وملكه ووطنه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13698 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله
الله يوفقة

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء لله الله يوفقه
ارسم هدف أشتغل عليه راح تحقق الهدف

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