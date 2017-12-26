بالصور.. أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في لقائه الأسبوعي

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء أمس أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي .

ورحب سمو الأمير فهد بن سلطان في بداية اللقاء بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.