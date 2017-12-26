” الحوثي ” تعاني من العزلة.. وتتلقى صفعات من أنصار صالح

فهمي محمد(صدى):

رفضت قيادات مؤتمرية الرضوخ لضغوط الانقلابيين، مما أدى إلى فشل عقد اجتماع للمجلس الانقلابي بتشكيلته الكاملة، وأخفقت في عقد جلسة للبرلمان.

وأكد مصدر مطلع في حزب المؤتمر الشعبي، أمس، أن رئيس المجلس الانقلابي صالح الصماد، أرسل لجنة وساطة برئاسة رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور إلى عدد من قيادات الحزب، وأجرى اتصالات بنائبه في المجلس عن حزب المؤتمر قاسم الكساد، الموجود في البيضاء، لكنه رفض الوساطة والعروض المغرية للعودة.

وأشار المصدر إلى أن شراكة المؤتمر عقب الانتفاضة الشعبية أصبحت ملغاة تماما، وأن المتمردين الحوثيين لم يحصلوا على أي استجابة من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر خلال 3 أسابيع من الاتصال بهم.