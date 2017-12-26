كتب ” مدارك ” تحصد الأكثر مبيعا في معرض الكتاب

جدة(صدى):

شهد معرض الكتاب الدولي الثالث في جدة تنافساً كبيراً بين الكتب المطروحة من مختلف دور النشر حيث احتلت دار مدارك للنشر نصيب الأسد من كتبها التي نافست بقوة على مناصب متقدمة في قائمة الكتب الأكثر مبيعا.

ونالت 10 كتب الحظ الأوفر في المبيعات، حسب موقع ” b8ks.com ” ، الموقع المختص ببيع كتب المعرض اليكترونيا وايصالها على أي عنوان للقاريء، جاء كتاب ” أسرار علم الشخصيات وتطورها ” الصادر عن دار سما الكويتية للكاتب محمد الخالدي في المقدمة.

وفي المركز الثاني حل كتاب ” لأنك الله ” الذي أصدرته دار الحضارة السعودية للكاتب علي الفيفي، تلاه كتاب فارس التركي ” أرقام فارس ” الصادر عن دار مدارك السعودية، وبعده ” الرقص مع الحياة ” الذي كتبه مهدي الموسوي، وانتجته دار مدارك السعودية.

” الملاذ الاخير ” للكاتبة أسماء الرافعي لم يشأ الابتعاد عن المراكز العشر الأولى، فنال مركزاً وسطا بينها ” الخامس ” ، أعقبه كتاب ” ما علمك صوت المطر ” ، للشاعر فهد المساعد، الصادرعن دار مدارك السعودية، فيما جاءت ” نظرية الفستق ” لفهد عامر الأحمدي، عن دار الحضارة السعودية في المركز التالي.

وكان لـ ” شعب الله المختار ” الذي كتبه فهد عامر الأحمدي وأصدرته دار الحضارة السعودية، نصيبه من المراكز الأولى، إذ حل ثامناً، وبعده ” أنوي الوفرة ” لصاحبته هندة محمد، عن دار ” اكتشف نفسك ” ، فيما كان المركز العاشر من نصيب كتاب ” من بطحاء مكة إلى سان فرانسيسكو ” الذي كتبه محمد علي الدباسي.