تعليم جازان يدرب ” 38 ” معلمة على برنامج ” استراتيجيات التعلم باللعب “

تركي السالم(صدى):

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بعنوان ” استراتيجيات التعلم باللعب ” وذلك بمقر الروضة الرابعة بمدينة جيزان.

وهدف البرنامج الذي استمر يومين إلى اكساب ” 38 ” معلمة من معلمات رياض الأطفال العديد من المهارات والخبرات العلمية التي تسهم في حياتهن العملية لتطوير أساليب التعلم لدى الطالبات، وغرس ثقافة التعلم بالترفيه ضمن الاستراتيجيات الحديثة التي يتم العمل على تطبيقها في المدارس لدفع عجلة التعليم، والاهتمام بنقل العملية التعليمية في الفصول الدراسية بالطرق التقليدية المعروفة إلى التركيز على الجانب العملي التطبيقي المحسوس.

وتناول البرنامج الذي نفذته مشرفة رياض الأطفال ليلى حسين التعرف على التعلم باللعب وأهدافه وسلبيات وإيجابياته على المستوي التحصيلي للطالبات ومدى اكتسابهن للمهارات المطلوبة.