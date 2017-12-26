مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر انفجار داخل مسجد شرق أفغانستان

كابل(صدى):

قتل إمام مسجد وأصيب ثمانية آخرين إثر انفجار وقع اليوم الثلاثاء، داخل مسجد بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان نقلته وكالة أنباء ” خامه برس ” الأفغانية، أن الانفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بحي موماند دارا، حيث انفجرت عدة ألغام وضعها المسلحون داخل المسجد، مما أسفر عن إلحاق دمار بمبنى المسجد وإحداث تلفيات في المباني المجاورة. وأدان حاكم الإقليم محمد غلاب مانجال بشدة هذا الحادث، معتبرًا إياه جريمة لا كبرى. ولم تعلق أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الانفجار.