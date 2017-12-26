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اهم شيء المحاولة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههه ياراحم الحال ياكريم ,,

[ عدد التعليقات: 2204 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله ع العافيه
تتحرك وعلى الأقل تقوم بنفسها احسن من انها تطيح في الفراش تتعب وتتعب من حولها-اصفر منها سن استسلموا للكسل وطاحوا في الأرض-الحركه بركه-

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