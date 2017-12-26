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10 كتب تتصدر مبيعات معرض جدة الدولي 

10 كتب تتصدر مبيعات معرض جدة الدولي 
جدة(صدى):

شهد معرض الكتاب الدولي الثالث في جدة تنافساً كبيراً بين الكتب المطروحة من مختلف الكتاب.

ونالت 10 كتب الحظ الأوفر في المبيعات، حسب موقع ” بوكس كوم ” ، إذ جاء كتاب ” أسرار علم الشخصيات وتطورها ” الصادر عن دار سما الكويتية للكاتب محمد الخالدي في المقدمة.

وفي المركز الثاني حل كتاب ” لأنك الله ” الذي أصدرته دار الحضارة السعودية للكاتب علي الفيفي، تلاه كتاب فارس التركي ” أرقام فارس” الصادر عن دار مدارك السعودية، وبعده  ” الرقص مع الحياة ” الذي كتبه مهدي الموسوي، وانتجته دار مدارك السعودية.

” الملاذ الاخير ” للكاتبة أسماء الرافعي لم يشأ الابتعاد عن المراكز العشر الأولى، فنال مركزاً وسطا بينها ” الخامس ” ، أعقبه كتاب ” ما علمك صوت المطر”، للشاعر فهد المساعد، الصادرعن دار مدارك السعودية، فيما جاءت “نظرية الفستق” لفهد عامر الأحمدي، عن دار الحضارة السعودية في المركز التالي.

وكان لـ ” شعب الله المحتار” الذي كتبه فهد عامر الأحمدي وأصدرته دار الحضارة السعودية، نصيبه من المراكز الأولى، إذ حل ثامناً، وبعده “أنوي الوفرة ” لصاحبته هندة محمد، عن دار ” اكتشف نفسك ” ، فيما كان المركز العاشر من نصيب كتاب ” من بطحاء مكة إلى سان فرانسيسكو ” الذي كتبه محمد علي الدباسي.


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