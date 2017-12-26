وظائف للأطباء بمركز الحكماء العرب الطبي بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الحكماء العرب الطبي بجدة، عن توفر وظائف صحية وإدارية للجنسين للجنسين.

والوظائف هي: طبيب عام، أخصائي جلدية، أخصائي أطفال، أخصائي أشعة، أخصائي باطنية، ممرضات، مختص في إنشاء التصاميم الإعلانية وتنشيط حسابات التواصل الاجتماعي، موظفو استقبال.

واشترط المركز للأطباء الحصول على شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويمكن التقديم من خلال الذهاب إلى المركز في جدة حي المروة – شرق سكن وزارة الداخلية، أو إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] .