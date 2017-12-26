بعد الانتصار الأخير.. ” برنابيو ” ملعب برشلونة المفضل

ماجد محمد(صدى):

بات ملعب ” سانتياغو برنابيو ” يحمل الحظ الجيد للاعبي برشلونة؛ حيث أصبح اللاعبين يفضلون اللعب عليه، بعد تحقيق الانتصار السبت الماضي بثلاثية أمام ريال مدريد، في إطار الجولة الـ 17 من الدوري الأسباني.

ويحمل تاريخ مواجهات برشلونة على ” برنابيو ” أرقامًا تقف في صف برشلونة، حيث حقق برشلونة 7 انتصارات في آخر 10 مباريات للفريق الكتالوني في بيرنابيو مقابل التعادل في لقاء وخسارتين فقط.

ونجح برشلونة في تسجيل 3 أهداف على الأقل في كل لقاء على ملعب ” برنابيو “.