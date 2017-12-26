تدشين حملة زراعة 20 ألف شتلة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دشن وكيل محافظة الطائف أحمد سعد السميري، اليوم، بمتنزه سيسد الوطني، حملة وزارة البيئة والمياه والزراعة, لزراعة 20 ألف شتلة في عدد من المواقع بالمحافظة ،بحضور مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الطويرقي، وعدد من مديري الجهات الحكومية بمشاركة طلاب التعليم.

وأوضح الطويرقي ، أن الحملة تأتي استكمالاً لحملات سابقة، وتنفذ في أربعة مواقع هي الطائف الجديد، ومنتزه الطائف الوطني، والكر أسفل جبل الهدا.

وأبان أنه تم تخصيص 20 ألف شجرة لزراعتها في محافظة الطائف، ضمن المرحلة الأولى لأعمال التشجير، مشيراً إلى أنه تم زراعة 18 ألف شجرة في مراحل سابقة في مناطق تتوافر فيها مياه الري.

وأفاد أن ذلك يأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء من خلال زراعة 4 ملايين شجرة. بحلول عام 2020, بمناطق المملكة كافة، مفيداً أن حملة التشجير تسعى إلى تنمية مستدامة للغابات والمراعي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وتعزيز واستدامة إدارة الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لمياه الري.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط ستراعى في المناطق المستهدفة بعمليات التشجير، منها اختيار مواقع التشجير بشكل صحيح، ووجود العوامل المساعدة لنجاح عمليات التشجير، المتمثلة في مناسبة التربة للتشجير، ومواقع الفياض والأودية والشعاب التي تحتفظ بمياه الأمطار فترة طويلة، والمواقع المناسبة لحصاد مياه الأمطار، وتوفّر الحماية من الرعي والتعديات، والمواقع المجاورة لمصادر المياه المعالجة.