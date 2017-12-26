اعتداء وقطع الطريق على معلمين شقيقين بالرياض
قطع 5 طلاب الطريق، على معلمين شقيقين، بإحدى مدارس منطقة الرياض، أمس الأثنين، ومن ثم اعتدوا عليهم جسديا بالعصى، ومزقو ثيابهما، مع التلفظ بألفاظ نابية.
واستدعت إدارة المدرسة شرطة المنطقة؛ لمباشرة الحادث، وتنفيذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 3 ساعات
هذيلن الي يعتدون على المعلمين
نسمع بخبر القاء القبض عليهم
لكن مانسمع بأيش أنحكم عليهم🤔
شماااالي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
طلاب لا احترام ولا تقدير
ومانفعت فيهم التربيه قليلين الحياء
خلوا الحكومه هي تولاكم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
أيام الزمن الجميل المدرس يضرب الطلاب ضرب خفيف يجعله يضحك والاحترام والتقدير متبادل بين هذا وذاك والان الطلاب يضربون المدرسين نسوا المقوله المشهوره من علمني حرفآ كنت له عبدآ