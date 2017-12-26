اعتداء وقطع الطريق على معلمين شقيقين بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قطع 5 طلاب الطريق، على معلمين شقيقين، بإحدى مدارس منطقة الرياض، أمس الأثنين، ومن ثم اعتدوا عليهم جسديا بالعصى، ومزقو ثيابهما، مع التلفظ بألفاظ نابية.

واستدعت إدارة المدرسة شرطة المنطقة؛ لمباشرة الحادث، وتنفيذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب.