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اعتداء وقطع الطريق على معلمين شقيقين بالرياض

اعتداء وقطع الطريق على معلمين شقيقين بالرياض
حمود العنزي(صدى):

قطع 5 طلاب الطريق، على معلمين شقيقين، بإحدى مدارس منطقة الرياض، أمس الأثنين، ومن ثم اعتدوا عليهم جسديا بالعصى، ومزقو ثيابهما، مع التلفظ بألفاظ نابية.

واستدعت إدارة المدرسة شرطة المنطقة؛ لمباشرة الحادث، وتنفيذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة

طلاب لا احترام ولا تقدير
ومانفعت فيهم التربيه قليلين الحياء
خلوا الحكومه هي تولاكم

[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة

أيام الزمن الجميل المدرس يضرب الطلاب ضرب خفيف يجعله يضحك والاحترام والتقدير متبادل بين هذا وذاك والان الطلاب يضربون المدرسين نسوا المقوله المشهوره من علمني حرفآ كنت له عبدآ

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