السلطات التركية تعتقل 22 مهاجرا غير شرعي جنوب البلاد

أنقرة(صدى):

اعتقلت قوات حرس الحدود التركية اليوم، 22 مهاجرًا غير شرعي بمدينة (هطاي) جنوب تركيا، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة ” الأناضول ” التركية للأنباء عن مصدر عسكري القول، إن تلك القوات اعتقلت 22 مهاجرًا يحملون الجنسية السورية في بلدة (يايلاداغي) في (هطاي) بعد دخولهم بطريقة غير قانونية الأراضي التركية قادمين من سوريا.

وأضاف المصدر في هذا السياق، أن المعتقلين تم نقلهم إلى مركز الشرطة في المدينة ليتم التحقيق معهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات على الحدود البرية وفي بحر (إيجة) ضد مهاجرين غير شرعيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية بحثًا عن حياة أفضل في الدول الأوروبية.