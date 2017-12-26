القوسي: هناك أدلة تؤكد دعم إيران للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد اللواء فضل القوسي، وزير الداخلية المنشق عن حكومة المتمردين في صنعاء، أن إيران تدعم الحوثيين بالصواريخ والأسلحة، وفقا لوجود عددا من الأدلة.

وأوضح القوسي أن المليشيات تستمر في كذبها وخداعها للرأي العام الكذب وخداع الرأي العام، بإنكار الدعم الإيراني لها.

وقال : ” من الأدلة المباشرة على الدعم الإيراني، السفينة التي كانت محملة بالإمدادات العسكرية للحوثيين في 2014، قبل القبض عليها من جانب خفر السواحل اليمنية أثناء وجود الرئيس عبدربه هادي في صنعاء، إلى جانب القوارب الأخرى المصادرة والتي كانت محملة بكميات كبيرة جداً من الأسلحة “.

وأشار القوسي إلى صحة المعلومات التي تفيد بوجود خبراء من إيران ومليشيا حزب الله، متمركزين في العاصمة بشكل سري. وأكد أن عبدالملك الحوثي مازال مختفيا عن الأنظار ومن يحكم الآن هم أتباعه.