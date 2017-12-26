مشروع تخرج طلاب ” نجران ” يعين الشرطة

راشد آل شريه(صدى):

صمم طلاب من كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة نجران، ضمن مشروع التخرج، برنامجا إلكترونيا، يحول النظام اليدوي ” الورقي ” ، إلى نظام إلكتروني آمن في شرطة المنطقة.

ويسجل البرنامج الوقوعات الجنائية وتحويلها إلى نظام إلكتروني آمن، إلى جانب تسهيل البحث عن المعلومات المطلوبة، وطباعة التقارير والإحصاءات للبيانات التي يحتاج إليها المسؤول.

وأكد الدكتور عبد الرحمن ثقفان المشرف على المشروع ورئيس قسم علوم الحاسب، أن المشروع اللبنة الأولى لعقد الشراكات والتعاون مع شرطة القصيم؛ لتقديم كافة الخدمات التي ستوفر الوقت والجهد للشرطة.