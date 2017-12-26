” الردع السعودي ” : قطر ترفض تسليم البوق المرتزق عبدالله الصالح للكويت

ماجد الخمعلي(صدى):

بعد أن قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للبوق عبدالله الصالح، تستمر دولة قطر في التستر على المرتزقة والإرهابيين، برفضها تسليمه للسلطات الكويتية لتنفيذ الحكم.

هذا ما كشف عنه حساب ” الردع السعودي ” على ” تويتر ” الذي يواصل فضح الأبواق المرتزقة لتنظيم الحمدين ودولة تركيا، حيث قال في تغريده: ” النظام القطري الصهيوني الراعي والحاضن للهاربين من اوطانهم من إرهابيين و مرتزقة و مشردين .. يرفض تسليم البوق المرتزق عبدالله الصالح للكويت !! “.

الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام الكويتية أحالت إلى نيابة الإعلام بعض المغردين للتحقيق معهم على خلفية تطاولهم على رموز قيادية في المملكة، بعد رصدهم على المواقع الإلكترونية.

ونصّ الحكم الصادر بحق المدعو عبدالله الصالح بالسجن ‏5 سنوات مع الشغل والنفاذ، علما بأنه يواجه تهمة الإساءة للإمارات في قضية أخرى، يُنتظر أن ‏يُحكم فيها في الأيام المقبلة‎.‎