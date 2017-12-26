الاتصالات وتقنية المعلومات تنفي معالجة 1% فقط من الشكاوى

عادل الحربي(صدى):

استقبلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، 77248 شكوى في عام 2016م، حيث تم معالجة 96% من تلك، وإتخاذ الإجراءات النظامية بشأن 4% منها.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي للهيئة، عادل أبوحيمد، ما يتم تداوله بشأن معالجة الهيئة لـ 1% من الشكاوى الواردة لها في عام 2016م.

وأكد أن ما ورد في تقرير الهيئة السنوي لعام 2016م حول إصدار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات (919) قراراً هو لتوضيح عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة وتشمل جميع المخالفات الواردة إليها، مشيرًا إلى أنه لا ارتباط بين عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة بنسبة معالجة الهيئة للشكاوى.