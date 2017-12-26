الأمير خالد الفيصل يتابع إخلاء خيام طريق ” مكة- جدة ” .. ويؤكد: سيحاسب المقصر

نايف السالم(صدى):

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء الخيام والصناديق المنتشرة على طريق ” مكة- جدة ” السريع، لمدة أسبوع.

ووجه الأمير خالد الفيصل إنذار لأصحاب الخيام والصناديق والشبوك على طول الطريق السريع شمال شرق الخط السريع ابتداءً من الشميسي حتى الأرض بسرعة الإخلاء.

وأكد الأمير الفيصل أنه سيتابع عمليات إخلاء الموقع بنفسه أثناء قدومه إلى الدوام، ومن يقصر في عمله سيتعرض للمحاسبة.

يُذكر أن الأمير خالد الفيصل وجه بإزالة الخيام والصناديق على طريق ” مكة- جدة ” السريع والتي كانت مخصصة لمستشفى الملك عبدالله على أن تبدأ عمليات الإزالة منذ أمس الاثنين استمرارًا لمدة أسبوع.