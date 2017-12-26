كميات من الصراصير والحشرات داخل مصنع حلويات بعسير

أبها(صدى):

نفذت أمانة منطقة عسير، مساء أمس، حملات تفتيشية، على عدد من المحال التجارية، حيث ضبطت فِرَق الرقابة الصحية أحد مصانع الحلويات الشهيرة بمدينة أبها في حي المنهل، بعد رصد عدد من الملاحظات الصحية والفنية بحق المصنع.

وقال م. عبدالعزيز الرمثي مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة، إن من بين الملاحظات: إعداد منتجاته في بيئة غير صحية وغير مؤهلة لذلك؛ ما يشكل خطراً على المستهلك، مؤكداً أنه قد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما رصد مفتشو الأمانة خلال الحملة الرقابية كميات من الصراصير والحشرات داخل المصنع، حيث لوحظ انتشارها على الأواني والأفران المستخدمة في الأعداد، إضافة إلى وجود المبيدات الحشرية بين المواد الغذائية بطريقة عشوائية؛ ما يشكل خطراً على صحة المستهلك.

وتم مصادرة عدد 2 طاولة كونها مخالفة للتجهيزات الصحية كان المصنع يستخدمها رغم تأكلها من الصدأ، إضافة إلى عدد 2 أفران متهالكة، ومصادرة 10 قطع خشبية مخالفة للتجهيزات الصحية.