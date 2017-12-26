تزكية عادل عزت رئيسا لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، تنصيب رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت رئيسًا لمجلس إدارة الرابطة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل عزت عن سعادته بهذا المنصب، موجهًا الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ وأعضاء المجلس، متمنيًا أن يحقق الآمال والتطلعات التي تهدف لها الأندية.

يُذكر أن مجلس إدارة الرابطة يعقد اجتماعه غير العادي حاليًا في مدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي أندية دوري المحترفين.