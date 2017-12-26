إقبال نسائي غير مسبوق على معرض السيارات الدولي بجدة

نايف السالم(صدى):

شهد معرض السيارات الدولي بجدة التاسع والثلاثين، إقبالًا كبيرًا من النساء، لم يسبق أن يحدث في تاريخ المملكة، وذلك إثر قرار السماح للمرأة بالقيادة، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل.

وتكاثرت النساء بالمعرض، للتعرف على كافة أنواع السيارت، وكيفية التعامل معها، وتخطي المشاكل التي تواجهها، تمهيدًا لدخول المرأة لمرحلة القيادة.

ويضم المعرض أجنحة لعرض السيارات تشرف عليها مواطنات نساء، للتعريف بها، ونقل كافة التفاصيل، والرد على الاستفسارات.

وأثارت التجربة إعجاب النساء، حيث قالت إحداهن: ” جميلة ومفيدة للمراة لمعرفة تفاصيل دقيقة بالسيارت لم تكن تعرفها ” ، وفقًا لقناة ” العربية ” .

وتستمر مسيرة التنمية والإصلاح بالمملكة، والتي تشكل المرأة السعودية جزء أساسي منها، بالسماح لها بالقيادة، وإشراكها في عجلة التنمية، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني إيجابيًا .