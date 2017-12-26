بالفيديو.. طفل كويتي يبكي متأثرا بعد خسارة منتخب بلاده من عمان

ماجد محمد(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل كويتي يبكي متأثراً عقب خسارة المنتخب الكويتي من المنتخب العماني أمس الاثنين وخروجه من بطولة كأس خليجي 23.

وكان المنتخب العماني قد فاز على نظيره الكويتي 1- صفر على استاد جابر الدولي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم “خليجي 23” التي تستضيفها الكويت حتى الخامس من يناير.

فيما تصدرت السعودية في نهاية الجولة الثانية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الامارات، وحصدت عمان أول 3 نقاط لها، وخرجت الكويت العائدة من إيقاف دولي لأكثر من عامين من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بتلقيها الخسارة الثانية.