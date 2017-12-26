بلدية الجموم تداهم مطبخ عشوائي داخل استراحة

حسين العلي (صدى):

تمكن مراقبي بلدية محافظة الجموم بمكة المكرمة من مداهمة استراحة مخالفة استخدمها مجموعة من العمال المخالفين في إعداد وتجهيز المأكولات والأطعمة بطرق عشوائية وغير مستوفية للاشتراطات الصحية .

وقال مدير العلاقات العامة ببلدية الجموم الاستاذ عبدالخالق الروقي ، إن مراقبي البلدية يبذلون جهود كبيرة في المحافظة على سلامة الاصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها ، وذلك بمتابعة وتوجيهات مباشرة من قبل الاستاذ فيصل بن حمدان آل مخلص رئيس بلدية محافظة الجموم ، حيث يقومون بتنفيذ العديد من الحملات والجولات التفتشية المفاجئة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل المنطقة الواقعة داخل نطاق خدمات البلدية ، إلى جانب مكافحة البلدية للمطابخ العشوائية والأحواش المخالفة ، وذلك حفاظا على صحة وراحة المواطنين ، وتهيئة الاجواء الصحية الآمنة لهم .

وقال إن مراقبي البلدية واثناء جولاتهم الميدانية اكتشفوا الموقع المشار اليه وهو عبارة عن حوش مخالف وغير مخصص لإعداد الوجبات ولا تتوفر به الاشتراطات الصحية ، وبداخله سكن للعمال يقومون بإعداد الاطعمة في ظروف سيئة ، وتوزيعها على عدد من الفنادق بمكة المكرمة ، وتم على الفور تشكيل فرقه بتوجيهات مدير إدارة الخدمات وبقيادة رئيس قسم الرقابة الصحية وعدد من المراقبين ، وتمت مداهمة الموقع وضبط كميات كبيرة من الاطعمة تستخدم في الاعداد والتحضير والتجهيز ، وتمت مصادرة أكثر من (120) كيلو من اللحوم والدواجن و(12) كيس أرز وزن320كيلو و(3) اكياس دقيق وزن120كيلو و(2) كيلو جريش وزن80كيلو وكمية من الخضروات ، وجميعها مخزنة بطرق سيئة وفي أماكن غير مهيأة وبعضها مذاب ومعاد تجميدها ، وقد تمت مصادرة كامل الكميات واتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة واغلاق الموقع والقبض على (7) عمال لا يحملون شهادات صحية تم تسليمهم للدوريات والتحفظ على سيارة نقل واتخاذ اللازم .

وأكد الروقي بأن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم على مدار الساعه للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبيه ، وإبعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين .