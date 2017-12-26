بلدية الجموم تداهم مطبخ عشوائي داخل استراحة
تمكن مراقبي بلدية محافظة الجموم بمكة المكرمة من مداهمة استراحة مخالفة استخدمها مجموعة من العمال المخالفين في إعداد وتجهيز المأكولات والأطعمة بطرق عشوائية وغير مستوفية للاشتراطات الصحية .
وقال مدير العلاقات العامة ببلدية الجموم الاستاذ عبدالخالق الروقي ، إن مراقبي البلدية يبذلون جهود كبيرة في المحافظة على سلامة الاصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لها ، وذلك بمتابعة وتوجيهات مباشرة من قبل الاستاذ فيصل بن حمدان آل مخلص رئيس بلدية محافظة الجموم ، حيث يقومون بتنفيذ العديد من الحملات والجولات التفتشية المفاجئة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل المنطقة الواقعة داخل نطاق خدمات البلدية ، إلى جانب مكافحة البلدية للمطابخ العشوائية والأحواش المخالفة ، وذلك حفاظا على صحة وراحة المواطنين ، وتهيئة الاجواء الصحية الآمنة لهم .
وقال إن مراقبي البلدية واثناء جولاتهم الميدانية اكتشفوا الموقع المشار اليه وهو عبارة عن حوش مخالف وغير مخصص لإعداد الوجبات ولا تتوفر به الاشتراطات الصحية ، وبداخله سكن للعمال يقومون بإعداد الاطعمة في ظروف سيئة ، وتوزيعها على عدد من الفنادق بمكة المكرمة ، وتم على الفور تشكيل فرقه بتوجيهات مدير إدارة الخدمات وبقيادة رئيس قسم الرقابة الصحية وعدد من المراقبين ، وتمت مداهمة الموقع وضبط كميات كبيرة من الاطعمة تستخدم في الاعداد والتحضير والتجهيز ، وتمت مصادرة أكثر من (120) كيلو من اللحوم والدواجن و(12) كيس أرز وزن320كيلو و(3) اكياس دقيق وزن120كيلو و(2) كيلو جريش وزن80كيلو وكمية من الخضروات ، وجميعها مخزنة بطرق سيئة وفي أماكن غير مهيأة وبعضها مذاب ومعاد تجميدها ، وقد تمت مصادرة كامل الكميات واتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة واغلاق الموقع والقبض على (7) عمال لا يحملون شهادات صحية تم تسليمهم للدوريات والتحفظ على سيارة نقل واتخاذ اللازم .
وأكد الروقي بأن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم على مدار الساعه للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبيه ، وإبعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين .
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