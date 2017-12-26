مسؤول بالفيفا يكشف خطوات جعل ” كأس الخليج ” بطولة رسمية

ماجد محمد(صدى):

أكد سانجيوفان بالاسينجام، المدير المسئول عن اتحادات آسيا وأقيانوسيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، أن الاعتراف الرسمي ببطولة كأس الخليج، أمر يخص لجنة المسابقات في الفيفا، كما أنها مهمة الاتحاد القاري أولا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه يجب أن تتحرك الاتحادات الوطنية المعنية بذلك، وتبدأ في وضع تصور بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي ولجنة المسابقات في الفيفا؛ لتحديد الخطوات اللازمة للاعتراف بالبطولة رسميًا.

وأشار إلى أن بعد ذلك يأتي الفيفا ليقر البطولة عبر توصية الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن تلك الخطوة لن يتم تعطيلها.