دراسة توضح أسباب خط الأطباء السيئ

واشنطن(صدى):

أجرى أطباء بالمعهد الوطني لكلية الطب وأطباء في الولايات المتحدة دراسة لتوضيح أسباب كتابة الأطباء الوصفات بطريقة غير مفهومة.

وأشارت الدراسة إلى أن السبب يكمن في ضيق حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب، والسبب الأخر ربما يكون لانشغال الطبيب بأكثر من موعد مما يجعله يكتب بسرعة فيصبح الخط غير واضح وغير مفهوم.

وأوضحت الدراسة أن كتابة الطبيب بخط سيء يصعب على الصيدلي القراءة، وذلك يحدث كثيرا ويمنح الصيدلي دواء خطأ للمريض.

وأعلنت أن نصف مليون شخص يعانون من إصابات بالولايات المتحدة بسبب الدواء الخطأ.