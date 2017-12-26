دراسة توضح أسباب خط الأطباء السيئ
أجرى أطباء بالمعهد الوطني لكلية الطب وأطباء في الولايات المتحدة دراسة لتوضيح أسباب كتابة الأطباء الوصفات بطريقة غير مفهومة.
وأشارت الدراسة إلى أن السبب يكمن في ضيق حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب، والسبب الأخر ربما يكون لانشغال الطبيب بأكثر من موعد مما يجعله يكتب بسرعة فيصبح الخط غير واضح وغير مفهوم.
وأوضحت الدراسة أن كتابة الطبيب بخط سيء يصعب على الصيدلي القراءة، وذلك يحدث كثيرا ويمنح الصيدلي دواء خطأ للمريض.
وأعلنت أن نصف مليون شخص يعانون من إصابات بالولايات المتحدة بسبب الدواء الخطأ.
بنت النور[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه والله الورقه بكبر وجه ويكتب خرابيش دجاج الله المستعان
بنت النور[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين تتطور يكتب وينزل بالكمبيوتر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24569 ] نشر منذ 3 ساعات
أصلآ الصيدلي الناجح
مايصرف إي دواء
قبل أن يسأل المريض بعض الأسئلة الي تتعلق بحالتة
علشان يقدر يصرف له الدواء المطلوب
أو يخليه يرجع لنفس الطبيب
لأن الصيدلي عنده خبرة مثل الطبيب وفاهم شغله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40638 ] نشر منذ 3 ساعات
خربشات ,, لامعنى لها ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6587 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدق يابعض الخطوط ماتنقرآ سواء اطباء او غيرهم😁☺
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22591 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههه يازين الكمبيوتر. راحه. ومان كتبلي دكتور الاسنان علاج وكل ما رحت صيدليه قالو مو مفهوم واخر شي قال واحد من الصيادله ارجعي لنفس الدكتور وخلوه يكتب E لانه كاتب. بلغه ثانيه وفعلان رجعت له وكتبه وصرفته من صيدليه قرب المستشفى
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5916 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه هين