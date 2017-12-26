شرطة الاحتلال تخطط لإنشاء 16 مركزا شرطيا في القدس لتعزيز السيطرة عليها

القدس المحتلة(صدى):

كشفت مصادر إعلاميه النقاب اليوم، عن خطة ونيّة شرطة الاحتلال الإسرائيلي إقامة 16 مركزًا شرطيًا جديدًا في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا المخطط يأتي وفقًا لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للاحتلال الإسرائيلي إثر ” هبّة باب الأسباط ” ، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو الماضي.

ولفتت نفس المصادر الى أن أذرع الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودها في ” باب العامود ” (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) تشمل إنشاء مقرٍ لشرطة وحرس حدود الاحتلال، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، سيكون أثنان منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء المتصل مع شارع السلطان سليمان، وقد تم الانتهاء من وضع الأساسات وتشييد بعضها، أمّا البرج الأكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحديدية المنصوبة مؤقتًا قرب باب العامود نفسه كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج والتي يستخدمها جنود الاحتلال يوميًا لحين الانتهاء من العمل في البرج الدائم.