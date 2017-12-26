بالصور.. إزالة 9 مبان مخالفة بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملتها في إزالة التعديات والابنية العشوائة، حيث أزالت أمس، عددا من الأبنية المخالفة والمقامة على أراضٍ حكومية بالعكيشية.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من المراقبين.

وبين بأن الازالة شملت (9) مبان شعبية مخالفه في مواقع متفرقة بمنطقة العكيشية وبمساحات مختلفة، وجميعها كانت مقامه بطرق غير نظامية من قِبَل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها.

وأكد عراقي بأن البلدية لا تألو جهدا في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات ، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، لافتاً الى أن هناك العديد من الفرق الميدانية بالبلدية التي تم تخصيصها للعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية بالمنطقة.