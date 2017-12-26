الجيش الباكستاني يعلن عن مقتل 3 من جنوده بنيران القوات الهندية

إسلام آباد(صدى):

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار الليلة الماضية وقصف مواقع عسكرية باكستانية في قطاعي ” ركه تشكري ” و ” راولاكوت ” عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود باكستانيين.

وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على مصدر الهجوم وأجبرت القوات الهندية على وقف إطلاق النار.