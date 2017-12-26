” متعب ” ينتظر عرض ” التعاون ” لمغادرة دكة ” البدلاء “

نواف السالم(صدى):

يتفاوض لاعب المنتخب المصري، والنادي الأهلي عماد متعب، مع ناديي التعاون وأحد؛ لبحث الانضمام إلى أحدهما خلال الانتقالات الشتوية في يناير.

ويسعى لاعب منتخب مصر إلى مغادرة الأهلي؛ ليأخذ فرصته في المشاركة في نادي أخر، بعد استبعاد المدير الفني للأهلي حسام البدري، له؛ حيث يرغب متعب في العودة إلى المنتخب عبر بوابة الاحتراف.

ويترقب ” متعب ” عرضَا بشكل رسمي من نادي التعاون أو أحد، خلال الفترة القادمة؛ حيث أعلن كلًا منهما الترحيب بضم متعب، في ظل إقبال التعاون بشكل أكبر لضم المهاجم المصري؛ لينضم للثنائي المصري عصام الحضري، ومصطفى فتحي.