اعتقال العشرات في الضفة والقدس

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عددا المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، منهم 7 فلسطينيين بالضفة، و12 على الأقل بالقدس الشريف.

وأوضحت مصادر أن المعتقلين هم: عدي أبو تايه، وفؤاد القاق، ومحمد زيداني، ومحمد سامر سرحان، وكريم الشيوخي، وحمادة عودة، وأحمد ياسين الرجبى، ومفيد العباسي، ومحمد موسى العباسي، بعد دهم منازل ذويهم في البلدة، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في القدس، وسيتم تقديمهم إلى ” محكمة صلح ” الاحتلال غرب المدينة.

كما اعتقلت المواطن مؤمن العباسي، بعد دهم منزله في سلوان، وتفتيشه، في حين استدعت المواطنين عدي محمد العباسي، وعماد الدين العباسي، للتحقيق، ومن العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عبد درويش، وخالد مصطفى، بعد دهم منزليهما، وتم تحويلهما إلى مركز توقيف وتحقيق في القدس.