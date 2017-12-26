940 بلاغا عن مطعم مخالف بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

ازدادت البلاغات عن وجود مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، حتى بلغت 940 بلاغا وباشرت الجهات المختصة البلاغات، وتم إغلاق الموقع.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ،” تلقى مركز طوارئ الأمانة 940 بلاغاً عن وجود مطعم مخالف للاشتراطات الصحية حيث باشرت الإدارة العامة لشؤون الأسواق و بلدية احد الموقع وتم ضبط المخالفات و إغلاق الموقع ”

وأضاف: ” وعبر بلاغ أخر تلاقه مركز طوارئ الأمانة بوجود سكن للعمال يستخدم في تحضير المواد الغذائية لأحد محلات البروست حيث تم ضبط المخالفات و إغلاق الموقع “.

وتابع: ” بلاغ اخر تلاقاه مركز طوارئ الأمانة بوجود سوبر ماركت يستخدم بدورم جانبي كمستودع و تم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحقه “.