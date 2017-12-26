ألمانيا تعلن موقفها من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

برلين(صدى):

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريل، اليوم الثلاثاء، على عدم إمكانية انضمام تركيا أو أوكرانيا إلى الاتحاد الأووبي في المستقبل بعد خروج بريطانيا.

وأوضح ” غابريل ” أنه لن يتم تنفيذ أي خطط لعلاقات ثنائية مشتركة بين تركيا وألمانيا إذا لم يتغير الوضع في اسطنبول، لافتًا إلى أنه يدعو إلى إيجاد أشكال بديلة للتعاون الأوثق مع تركيا وأوكرانيا.

وقال ” غابريل ” : ” إذا تمكنت بروكسل من التوصل إلى اتفاق معقول لترتيب العلاقات مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك قد يمثل نموذجًا جديدًا للتعاون مع دول أخرى، بما فيها أوكرانيا وتركيا “.

يُذكر أن العلاقات التركية الألمانية تشهد تدهورصا في الوقت الحالي، بعد اعتقال أكثر من 50 مواطنًا ألمانيًا في تركيا، بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية والتورط في تنظيم محاولة الانقلاب في تركيا.